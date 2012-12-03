http://prokatik.dp.ua

Прокатик: прокат игрушек и детских товаров 200 $ , 5 дней

Шаблонный сайт на основе:

Joomla 1.7,

JoomShopping 3,

YOOtheme Shelf.

Особенности:

Написан модуль для JoomShopping, который выводит товары по заданной метке. Можно настроить: метку, порядок отображения (случайно, новые, по рейтингу), количество отображаемых товаров.

Добавлен функционал по отображению всех опций атрибута и их цен без дополнительного запроса на сервер.

Добавлены Лайки социальных сетей.

Существенно изменен шаблон товара. Полностью заполненный товар: http://prokatik.dp.ua/catalog/product/view/12/13

Основной шаблон слегка изменен, адаптирован для каталога с учетом некоторых русских традиций сайтостроения.