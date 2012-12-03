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Прокатик: прокат игрушек и детских товаров 200 $ , 5 дней
Шаблонный сайт на основе:
Joomla 1.7,
JoomShopping 3,
YOOtheme Shelf.
Особенности:
Написан модуль для JoomShopping, который выводит товары по заданной метке. Можно настроить: метку, порядок отображения (случайно, новые, по рейтингу), количество отображаемых товаров.
Добавлен функционал по отображению всех опций атрибута и их цен без дополнительного запроса на сервер.
Добавлены Лайки социальных сетей.
Существенно изменен шаблон товара. Полностью заполненный товар: http://prokatik.dp.ua/catalog/product/view/12/13
Основной шаблон слегка изменен, адаптирован для каталога с учетом некоторых русских традиций сайтостроения.