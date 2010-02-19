Промо агентство O[2]
Сайты «под ключ»
Добавлена191 просмотр
14 лет назад
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Сайт рекламного агентства города Магнитогорск.
Что сделал я
1. Провёл переговоры с клиентом (выявил потребности, составил ТЗ).
2. Помог клиенту с выбором хостинга (и тарифного плана), а также покупкой домена.
3. Программирование (установка cms, настройка, подгонка под клиента, программирование).
4. Вёрстка дизайна (предоставлен заказчиком).
5. Сопровождение и поддержка (выполнял доработки по сайту бесплатно, редактировал содержание. Позднее помог переехать на другой хостинг).
Особенности
1. Большой объём программирования.
2. Привязка информации сотрудников к определённым страницам.
3. Сделан на cms Xoops.