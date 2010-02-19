Промо агентство O[2]

http://www.o2promo.ru/

Сайт рекламного агентства города Магнитогорск.

Что сделал я

1. Провёл переговоры с клиентом (выявил потребности, составил ТЗ).

2. Помог клиенту с выбором хостинга (и тарифного плана), а также покупкой домена.

3. Программирование (установка cms, настройка, подгонка под клиента, программирование).

4. Вёрстка дизайна (предоставлен заказчиком).

5. Сопровождение и поддержка (выполнял доработки по сайту бесплатно, редактировал содержание. Позднее помог переехать на другой хостинг).

Особенности

1. Большой объём программирования.

2. Привязка информации сотрудников к определённым страницам.

3. Сделан на cms Xoops.