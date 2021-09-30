Promo + E-Commerce: вывод нового бренда в рунет

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи:
- Разработать дизайн, раскрывающий ценность и высокое качество продукции брендов Pure и Fruitology.
- Создать инструмент для старта онлайн-продаж продукции на русскоязычном рынке.
- Дать возможность коммуникации с брендом для заинтересованной B2B-аудитории.
- Разработка техдокументации, проектирование, разработка прототипов / Diagrams.net, Figma.
- Создание дизайна сайта (дизайн-концепция, UI Kit, полный комплект дизайн-макетов) / Figma, Photoshop.
- Веб-разработка и запуск проекта / LESS, HTML/CSS3, Bootstrap5, jQuery, Bitrix.
- Базовое СЕО: прописка метатегов, регистрация сайта в Я.Вебмастере и Google.Analitycs, настройка целей, интеграция микроразметки Shema.org.