Promo + E-Commerce: вывод нового бренда в рунет

Добавлена
2 года назад
72 просмотра
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Задачи:

  • Разработать дизайн, раскрывающий ценность и высокое качество продукции брендов Pure и Fruitology.
  • Создать инструмент для старта онлайн-продаж продукции на русскоязычном рынке.
  • Дать возможность коммуникации с брендом для заинтересованной B2B-аудитории.
Сделано:

  • Разработка техдокументации, проектирование, разработка прототипов / Diagrams.net, Figma.
  • Создание дизайна сайта (дизайн-концепция, UI Kit, полный комплект дизайн-макетов) / Figma, Photoshop.
  • Веб-разработка и запуск проекта / LESS, HTML/CSS3, Bootstrap5, jQuery, Bitrix.
  • Базовое СЕО: прописка метатегов, регистрация сайта в Я.Вебмастере и Google.Analitycs, настройка целей, интеграция микроразметки Shema.org.