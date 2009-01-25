Промо-сайт "ПРОМОСТЕНДА"

http://www.promostend.ru

ПромоСтенд — это новый формат рекламы внутри помещений, разработанный компанией Webincom. В основе его работы лежат цифровые технологии, применение которых повышает эффективность рекламы в несколько раз по сравнению с традиционными рекламными носителями. На сайте вы можете подробно ознакомиться с преимуществами промоСтенда, возможностями его применения, а также оставить свой заказ.