Промо сайт ТМ Chio

Пред нами была поставлена задача - разработать сайт для снеков Tortillas. При работе над сайтом для такого продукта, очень важно передать настроение бренда. Tortillas предлагает украинскому потребителю «Собрать своих Amigos», поэтому наша креативная команда постаралась сделать сайт таким, чтобы «Amigos» было интересно и весело. Стоит так же отметить, что для бренда был разработан первый в Украине "CHIO Fun Generator", c помощью этого приложения, можно легко организовать незабываемую вечеринку, сделать яркие приглашения и позвать всех друзей и знакомых повеселится вместе с вами.

В результате у нас получился динамичный, яркий, позитивный сайт со своей изюминкой.