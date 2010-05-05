http://proton-eng.eu

Сайт на трех языках литовской компании Proton Engineering.

Очень красивый и безумно сложный в плане верстки проект. Соблюдалось соответствие макету попиксельно, включая тени.

Самая большая проблема была подогнать верстку под IE, потому что в разных версиях отображалось по-разному.

Так же в некоторых местах реализованы эффекты анимации на JavaScript (скольжение меню, текстовых блоков, смена картинок).

Работа:

Сайт "под ключ":

установка и доработка CMS;

верстка и установка макетов каждой страницы;

создание системы шаблонов для страниц;

многоязычность.