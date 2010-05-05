Сайт на трех языках литовской компании Proton Engineering.
Очень красивый и безумно сложный в плане верстки проект. Соблюдалось соответствие макету попиксельно, включая тени.
Самая большая проблема была подогнать верстку под IE, потому что в разных версиях отображалось по-разному.
Так же в некоторых местах реализованы эффекты анимации на JavaScript (скольжение меню, текстовых блоков, смена картинок).
Работа:
Сайт "под ключ":
установка и доработка CMS;
верстка и установка макетов каждой страницы;
создание системы шаблонов для страниц;
многоязычность.