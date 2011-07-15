Психологический практикум-центр "Социон"

http://socion.com.ua

Миссия центра: гармонизация общества: переход от демократического к соционному.

"Гармонизация личности – гармонизация отношений - гармонизация общества"

Направления деятельности Практикум-центра "Социон":

- определение соционического типа, детальные характеристики и консультационная работа (индивидуальная, семейная, для бизнеса)

- прогноз и гармонизация межличностных отношений,

- урегулирование деловых взаимоотношений,

- подбор и расстановка кадров, организация коллективов,

- обучение: лекции, курсы, семинары, тренинги, мастер-классы по соционике, обучение визуальному типированию (групповые и индивидуальные),

- интервью и статьи в СМИ,

- научно-практичная работа в школах: комплектация классов, предметная и профессиональная ориентация,

- создание научных и дидактичных материалов: статьи, брошюры, книги, сайты, и их распространение и продвижение

- сотрудничество с общественными организациями и политическими партиями.

Ориентация на потребности клиента является главным принципом построения деятельности Практикум-центра. Мы избрали для себя путь равноправного взаимовыгодного партнерства с нашими клиентами. Это значит, что: приоритетным заданием Центра является удовлетворение потребностей клиента в высококвалифицырованном сервисе и услугах. Для решения поставленных задач мы работаем в постоянном двустороннем контакте с клиентом и партнерами по бизнесу. Клиенту - постоянное внимание и беспокойство каждого сотрудника.

Клиент - это смысл нашей деятельности. Мы гордимся тем, что клиент выбрал именно нас!