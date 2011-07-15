Психологический практикум-центр "Социон"
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Миссия центра: гармонизация общества: переход от демократического к соционному.
"Гармонизация личности – гармонизация отношений - гармонизация общества"
Направления деятельности Практикум-центра "Социон":
- определение соционического типа, детальные характеристики и консультационная работа (индивидуальная, семейная, для бизнеса)
- прогноз и гармонизация межличностных отношений,
- урегулирование деловых взаимоотношений,
- подбор и расстановка кадров, организация коллективов,
- обучение: лекции, курсы, семинары, тренинги, мастер-классы по соционике, обучение визуальному типированию (групповые и индивидуальные),
- интервью и статьи в СМИ,
- научно-практичная работа в школах: комплектация классов, предметная и профессиональная ориентация,
- создание научных и дидактичных материалов: статьи, брошюры, книги, сайты, и их распространение и продвижение
- сотрудничество с общественными организациями и политическими партиями.
Ориентация на потребности клиента является главным принципом построения деятельности Практикум-центра. Мы избрали для себя путь равноправного взаимовыгодного партнерства с нашими клиентами. Это значит, что: приоритетным заданием Центра является удовлетворение потребностей клиента в высококвалифицырованном сервисе и услугах. Для решения поставленных задач мы работаем в постоянном двустороннем контакте с клиентом и партнерами по бизнесу. Клиенту - постоянное внимание и беспокойство каждого сотрудника.
Клиент - это смысл нашей деятельности. Мы гордимся тем, что клиент выбрал именно нас!