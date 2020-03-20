Public Organization "FreeUA"

Створено корпоративний веб-сайт для Міжнародної Асоціації Вільна Україна, яка займається розвитком демократії в нашій країні, та ефективним позиціюванням України в світі.

Проведена разработка:

- Техническое задание;

- UI/UX дизайн;

- Верстка и посадка на CMS WordPress

Использованные технологии:

Web Design, User Experience Design, User Interface Design, HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript, WordPress, WordPress Plugin

Использованные инструменты:

Adobe Photoshop, PHP Storm

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