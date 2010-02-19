Путь познания
Сайты «под ключ»
Добавлена203 просмотра
14 лет назад
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Сайт эзотерической тематики, содержащий большой объём информации о разных аспектах мироустройства и здоровья.
Что сделал я
1. Провёл переговоры с клиентом (выявил потребности, составил ТЗ, заключил договор).
3. Программирование (установка cms, настройка, подгонка под клиента, программирование).
4. Вёрстка дизайна (несколько изменённый стандартный шаблон).
5. Обучение и консультации (научил клиента работать с сайтом).
6. Сопровождение и поддержка (в выполнял мелкие доработки по сайту бесплатно).
Особенности
1. Большое количество структурированных статических страниц.
2. Некое подобие магазина - для продаж через интернет.
3. Сделан на cms Wordpress.