Путь познания

http://putpoznania.ru/

Сайт эзотерической тематики, содержащий большой объём информации о разных аспектах мироустройства и здоровья.

Что сделал я

1. Провёл переговоры с клиентом (выявил потребности, составил ТЗ, заключил договор).

3. Программирование (установка cms, настройка, подгонка под клиента, программирование).

4. Вёрстка дизайна (несколько изменённый стандартный шаблон).

5. Обучение и консультации (научил клиента работать с сайтом).

6. Сопровождение и поддержка (в выполнял мелкие доработки по сайту бесплатно).

Особенности

1. Большое количество структурированных статических страниц.

2. Некое подобие магазина - для продаж через интернет.

3. Сделан на cms Wordpress.