Пятый угол - сайт для организации частного домостроения // 2023

Сайт компании "Пятый угол" создан для демонстрации услуг по строительству частных домов — каркасных, кирпичных и из газобетона. Основная цель проекта — создать удобный ресурс с примерами реализованных работ, информацией о ценах, условиях сотрудничества и возможностью заказать консультацию или расчет стоимости.

Решение: Для реализации задачи разработан современный дизайн с элементами строительной тематики, подчеркивающий надежность компании. На сайте представлен каталог проектов с фильтрацией по типу дома, площади и цене, фото реализованных объектов, видеоотчёты о строительстве и описание технологий (фундаменты, утепление, отделка). Добавлены разделы с описанием услуг "под ключ", аккредитацией в банках для ипотечного строительства, акциями и статьями. Внедрена возможность отправки своего проекта для расчета стоимости, а также страницы с историей компании, отзывами клиентов и FAQ. Сайт адаптирован под все устройства и оптимизирован под SEO для повышения поисковой видимости.

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