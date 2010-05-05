http://courier.yaweb.ru

Рассылка "Ролевой курьер" предназначена расширить кругозор или получить отзыв от людей, которым интересны ролевые игры, литературное творчество и все что с этим связано.

Она существует уже 4 года (с 2006) и за это время претерпела много изменений: смена дизайна, домена и многое другое.

В данный момент это саморазвивающийся проект с периодическими выпусками новостей, которые пишут сами подписчики-посетители.

Работа:

Сайт под ключ: CMS, дизайн, верстка, наполнение, поддержка и сопровождение. Ведутся постоянные доработки по мере необходимости.