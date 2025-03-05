Задание: Клиент обратился ко мне с просьбой создать сайт для обмена криптовалют, который обеспечивал бы безопасный и удобный процесс обмена для пользователей. Основным требованием было создание интуитивно понятного интерфейса, позволяющего пользователям быстро ориентироваться на сайте и осуществлять обмен без лишних усилий.

Кроме основного функционала, я настроил админ-панель, которая позволяет клиенту управлять сайтом, отслеживать активность пользователей и обновлять курсы валют. Для обеспечения дополнительной поддержки пользователей был создан телеграмм бот, который посылает уведомления об изменениях на сайте и отвечает на запросы пользователей в режиме реального времени.

Бюджет: $1500

Сроки: 40 дней