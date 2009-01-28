Раздел сайта университета

Раздел, представляющий собой целый сайт, представляет собой несколько разделов: динамично и просто обновляющиеся новости, легко добавляемые пользователями вопросы (напободие FAQ), систему приёма и обработки заявок о различных поломках в техническом обеспечении университета, а так же система вывода для каждого конкретного сотрудника состояния его заявки, а так же контроль за исполнением, начисление премии при выполнении заявок и пр.