Разработка дизайна и верстки промо страницы

Заказчику необходимо было в кратчайшие сроки разработать страницу и внедрить в текущую CMS WORDPRESS, с возможностью редактировать основной контент и добавлять товары.

- Шаблон полностью написан с нуля, на заготовке Html5Blank.

- За счет плагина Pods (альтернатива ACF) - добавлен вывод информации из админки.

- При отправке формы подтягивалась информация по текущему товару и всё вместе с данными формы отправлялось в формате текстового комментария в Сбер.