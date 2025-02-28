Разработка фронтенда и бэкенда для сети ветеринарных клиник Zoolux

Разработан современный и функциональный веб-сайт для сети ветеринарных клиник Zoolux с личным кабинетом для пользователей. Для фронтенда использовались адаптивные технологии для создания удобного и доступного интерфейса, который работает на всех устройствах и браузерах.

На бэкенде был использован Laravel для создания надежной и масштабируемой серверной части, обеспечивающей безопасность данных и бесперебойную работу сайта. Реализован личный кабинет для клиентов, в котором можно записаться на прием, просматривать историю посещений и получать уведомления. Также был интегрирован функционал для управления клиниками и сотрудниками через административную панель.



https://zoolux.clinic/