Разработка и дизайн сайта на английском и русском языках для клуба по
Сайты «под ключ»
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месяц назад
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Разработка и дизайн сайта на английском и русском языках для клуба по социализации собак и щенков в г. Филадельфия (США). Проведен анализ конкурентов, анализ целевой аудитории, разработан дизайн сайта, специально проработаны тексты для русскоговорящих и выполнена разработка на Tilda.\