Разработка и дизайн сайта на английском и русском языках для клуба по социализации собак и щенков в г. Филадельфия (США). Проведен анализ конкурентов, анализ целевой аудитории, разработан дизайн сайта, специально проработаны тексты для русскоговорящих и выполнена разработка на Tilda.\

http://alina.smorygo.tilda.ws/okie_doggie