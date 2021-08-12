Разработка и оптимизация сайта автомобильного аукц

Разработка сайта и последующая оптимизация кода, скорости загрузки, картинок.

Автоматизация этих процессов через супер-сборщик, который сжимает все файлы проекта почти в 5 раз!

Один из самых идеальных одностраничный сайтов, сделанных мною, как частным веб-разработчиком.

Полный список работ: cdn.freelance.ru/download/1404022/case_details3.min.bright.jpg