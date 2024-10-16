Разработка интернет-магазина Кристофер - официального представителя KA

Описание компании: Компания КРИСТОФЕР ‒ официальный торговый и сервисный представитель немецкого концерна KARCHER (Германия). Специализируется на продаже бытовой техники, профессионального и промышленного оборудования для чистки, мойки и уборки, а также моющих средств KARCHER и различных аксессуаров. Цели создания сайта: Редизайн сайта, формирование более удобного и современного визуала. Особенности продукта: Мультигород. Остатки товаров по городам. Возможность заказать из другого города. Отдельная мобильная версия.