Разработка корпоративного сайта с лендингом

Добавлена
10 лет назад
185 просмотров
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Главная является лендингом, с возможностью отправки заявки, просмотра видео "СМИ о компании", а также фотогалереии работ. Внутренние разделы содержат частые вопросы, статьи и другую информацию о работе компании. 

Сайт разработан в 2013 г. 

Ссылка на сайт: tomelect.ru/ 

CMS: WordPress.