Разработка лендинга для банка Eximbank

Перед специалистами Studio Webmaster была поставлена задача разработать landing page для EXIMBANK. Привлекательный дизайн одностраничного сайта должен был сочетаться с актуальной информацией о потребительском кредите, получении кредитной карты Gold и условий рефинансирования, онлайн калькулятором и соответствующими формами для заполнения. Команда Studio Webmaster прекрасно справилась с поставленными задачами. Был внедрен онлайн калькулятор, чтобы каждый пользователь мог самостоятельно просчитать ежемесячную оплату и посмотреть график оплаты. Для рефинансирования была создана отдельная форма для заполнения.