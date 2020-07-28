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Разработка Лендинга для продажи SMM Услуг
Сайты «под ключ»
Добавлена
5 лет назад
255 просмотров
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CMS: Wordpress
Срок исполнения: 21 дней
Современный и красивый дизайн
Адаптивная верстка
Вывод фида из Instagram для выбора объекта продвижения
Онлайн оплата Paypal
Форма для отзывов
Динамичная статистика
Модуль фейк покупок
WordPress
Владимир
Rouqot
Был
8 месяцев назад
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#3 из 34
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