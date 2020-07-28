Разработка Лендинга для продажи SMM Услуг

Добавлена
5 лет назад
255 просмотров
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  • CMS:  Wordpress
  • Срок исполнения: 21 дней
  • Современный и красивый дизайн
  • Адаптивная верстка
  • Вывод фида из Instagram для выбора объекта продвижения
  • Онлайн оплата Paypal
  • Форма для отзывов
  • Динамичная статистика
  • Модуль фейк покупок
WordPress