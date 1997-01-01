Разработка лендинга правового центра

Выполненые в проекте задачи:

- По данному мне макету PSD сверстал и натянул на движок Wordpress сайт

- Оптимизация изображений

- Встроенна интерактивная карта Яндекса

- Сделана форма обратной связи

- Сайт не адаптивный

- Реализованна собственная схема сборки лэндинга на wordpress (клиент имеет возможность сам менять/добавлять/удалять блоки лэндинга)

- Реализовал на css прилипание меню в верху окна браузера

Примененные технологии:

HTML5, CSS3, PHP5.4, Wordpress Theme, Wordpress Plugins, JQuery, Wordpress Шорткоды, API Yandex

Примерно потраченное время: 3 дня