Разработка лендинга правового центра

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Выполненые в проекте задачи:
- По данному мне макету PSD сверстал и натянул на движок Wordpress сайт
- Оптимизация изображений
- Встроенна интерактивная карта Яндекса
- Сделана форма обратной связи
- Сайт не адаптивный
- Реализованна собственная схема сборки лэндинга на wordpress (клиент имеет возможность сам менять/добавлять/удалять блоки лэндинга)
- Реализовал на css прилипание меню в верху окна браузера
Примененные технологии:
HTML5, CSS3, PHP5.4, Wordpress Theme, Wordpress Plugins, JQuery, Wordpress Шорткоды, API Yandex
Примерно потраченное время: 3 дня