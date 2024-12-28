Разработка сайта Africabrut - Туры в Африку

Добавлена
4 месяца назад
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http://africabrut.ru/

Разработан современный и удобный сайт на WordPress для проекта Africabrut, специализирующегося на организации туров по Африке.

Основные задачи и особенности:

  • Интеграция макета с точной реализацией дизайна и функционала.

  • Каталог туров, где представлены все доступные маршруты с детальным описанием.

  • Лендинг "Для компаний", ориентированный на корпоративных клиентов и групповые поездки.

  • Каталог статей, содержащий полезную информацию о путешествиях и достопримечательностях Африки.

  • Страница с контактами, включающая интерактивные формы обратной связи и контактные данные.

  • Гибкая настройка через админ-панель: полное редактирование текстов, изображений, туров, статей и лендингов, что упрощает управление сайтом.

Сайт полностью адаптирован для всех устройств, обеспечивает удобную навигацию и создаёт комфортный пользовательский опыт для целевой аудитории.