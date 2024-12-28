Разработка сайта Africabrut - Туры в Африку

Разработан современный и удобный сайт на WordPress для проекта Africabrut, специализирующегося на организации туров по Африке.
Основные задачи и особенности:
Интеграция макета с точной реализацией дизайна и функционала.
Каталог туров, где представлены все доступные маршруты с детальным описанием.
Лендинг "Для компаний", ориентированный на корпоративных клиентов и групповые поездки.
Каталог статей, содержащий полезную информацию о путешествиях и достопримечательностях Африки.
Страница с контактами, включающая интерактивные формы обратной связи и контактные данные.
Гибкая настройка через админ-панель: полное редактирование текстов, изображений, туров, статей и лендингов, что упрощает управление сайтом.
Сайт полностью адаптирован для всех устройств, обеспечивает удобную навигацию и создаёт комфортный пользовательский опыт для целевой аудитории.