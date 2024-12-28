Разработка сайта Africabrut - Туры в Африку

http://africabrut.ru/

Разработан современный и удобный сайт на WordPress для проекта Africabrut, специализирующегося на организации туров по Африке.

Основные задачи и особенности:

Интеграция макета с точной реализацией дизайна и функционала.

Каталог туров , где представлены все доступные маршруты с детальным описанием.

Лендинг "Для компаний" , ориентированный на корпоративных клиентов и групповые поездки.

Каталог статей , содержащий полезную информацию о путешествиях и достопримечательностях Африки.

Страница с контактами , включающая интерактивные формы обратной связи и контактные данные.

Гибкая настройка через админ-панель: полное редактирование текстов, изображений, туров, статей и лендингов, что упрощает управление сайтом.

Сайт полностью адаптирован для всех устройств, обеспечивает удобную навигацию и создаёт комфортный пользовательский опыт для целевой аудитории.