Разработка сайта агрегатора клубов с личным кабинетом и backend на Lar

Была разработана платформа для агрегатора клубов, позволяющая пользователям находить, бронировать и управлять посещениями клубов в своем городе. Для фронтенда использовались современные технологии для создания адаптивного и интуитивно понятного интерфейса, доступного на всех устройствах.

На бэкенде был использован фреймворк Laravel для создания надежной серверной части, обеспечивающей безопасность и высокую производительность. Реализован функционал для личных кабинетов пользователей, где они могут отслеживать свои бронирования, просматривать историю посещений и управлять персональными данными. Также был интегрирован модуль администрирования для управления клубами и услугами.



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