Разработка сайта Beloc - Africa travel guide

Разработан стильный и функциональный сайт на WordPress для проекта Beloc – Africa Travel Guide, направленного на путешествия по Африке.
Основные задачи и особенности проекта:
Интеграция макета в сайт с точной реализацией дизайна.
Страницы с услугами, содержащие детальную информацию об организациях поездок и турах.
Каталог статей, структурированный для удобного поиска и чтения материалов.
Страница с контактами, включающая формы обратной связи и контактные данные.
Реализация удобного мобильного меню для пользователей на смартфонах.
Функция поиска по сайту для быстрого нахождения информации.
Гибкая настройка контента и структуры через админ-панель, что позволяет администратору легко обновлять сайт.
Сайт адаптирован для различных устройств и обеспечивает удобный пользовательский опыт, соответствуя современным требованиям к туристическим проектам.