Разработка сайта Beloc - Africa travel guide

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4 месяца назад
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https://beloc.ru/

Разработан стильный и функциональный сайт на WordPress для проекта Beloc – Africa Travel Guide, направленного на путешествия по Африке.

Основные задачи и особенности проекта:

  • Интеграция макета в сайт с точной реализацией дизайна.

  • Страницы с услугами, содержащие детальную информацию об организациях поездок и турах.

  • Каталог статей, структурированный для удобного поиска и чтения материалов.

  • Страница с контактами, включающая формы обратной связи и контактные данные.

  • Реализация удобного мобильного меню для пользователей на смартфонах.

  • Функция поиска по сайту для быстрого нахождения информации.

  • Гибкая настройка контента и структуры через админ-панель, что позволяет администратору легко обновлять сайт.

Сайт адаптирован для различных устройств и обеспечивает удобный пользовательский опыт, соответствуя современным требованиям к туристическим проектам.