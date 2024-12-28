Разработка сайта Beloc - Africa travel guide

https://beloc.ru/

Разработан стильный и функциональный сайт на WordPress для проекта Beloc – Africa Travel Guide, направленного на путешествия по Африке.

Основные задачи и особенности проекта:

Интеграция макета в сайт с точной реализацией дизайна.

Страницы с услугами , содержащие детальную информацию об организациях поездок и турах.

Каталог статей , структурированный для удобного поиска и чтения материалов.

Страница с контактами , включающая формы обратной связи и контактные данные.

Реализация удобного мобильного меню для пользователей на смартфонах.

Функция поиска по сайту для быстрого нахождения информации.

Гибкая настройка контента и структуры через админ-панель, что позволяет администратору легко обновлять сайт.

Сайт адаптирован для различных устройств и обеспечивает удобный пользовательский опыт, соответствуя современным требованиям к туристическим проектам.