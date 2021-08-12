Разработка сайта contract-management.ru

Сайт-платформа для обучения и создания сообщества контрактных менеджеров. Аналогов такого сайта в Российском сегменте на момент создания - НЕТ! Уникальная категория. На сайт заходят физ. и юр. лица, которые могут разместить/просмотреть вакансии (см. страницу "Вакансии").

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