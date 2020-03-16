Разработка сайта для Детской школы искусств

Задача: Привлечь как можно детей для обучения в школе искусств. Рассказать про все новые отделения, т.к раньше это была только музыкальная школа. Сделать удобный сайт для простых пользователей, адаптивный на всех устройствах.

Сайт подготовлен для корректировки Заказчика, т.к. фотографий новых ещё нет, Заказчик попросил вставить старые с официального сайта сделанного для всех муниципальных учреждений, но уже мало подходящего для современного пользователя. Статьи также будут корректироваться в дальнейшем Заказчиком, т.к. сайт сделан на очень удобной платформе Tilda. Показав интуитивное управление заказчик с лёгкостью разобрался.

Сайт сделан с уникальным дизайном и простой анимацией. Простым и понятным для детей и их родителей. В спокойной цветовой гамме, но в тоже время с яркими картинками. Сайт Заказчика полностью устроил и ждем своего пополнения!

Детская школа искусств п. Старь