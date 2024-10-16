Разработка сайта для доставки суши SAYORI

Описание компании: SAYORI – одна и лучших доставок суши и роллов города Новосибирска. Уже более 10 лет ребята радуют клиентов вкуснейшими блюдами. Цели создания сайта: Создание нового сайта, который соответствует уровню развития компании. Синхронизация сайта с Tillypad. Особенности продукта: Удобная корзина, фиксированная на всех страницах сайта. Автоматизированная синхронизация сайта с Tillypad (система автоматизации ресторана, кафе, бара или сети заведений общественного питания и развлекательных услуг). Пересчет цен при доставке и самовывозе. Индивидуальная логика работы корзины при самовывозе и доставке: минимальный заказ при доставке – 500 рублей. Только после преодоления этого порога появляется кнопка «Оформить заказ». Появление необходимых добавок в корзине при заказе.