Разработка сайта для компании Car4rent

Компания Car4rent оказывает услуги краткосрочного и долгосрочного автопроката в Молдове. Основные задачи заключались в создании информативного сайта с адаптивным дизайном, внедрении форм оформления проката и выбора автомобиля. Каталог автомобилей разделен на категории по классу, из которых пользователь может выбрать авто по подходящей марке из подкатегорий. Были успешны внедрены формы регистрации и оформления бронирования проката. На выходе заказчик получил информативный и удобный ресурс, соответствующий своим требованиям и пожеланиям.