Разработка сайта для пиццерии

Сайт разработан в 2021 году.
Разработан на фреймворке Laravel, админ панель разработана на базе AdminLTE.
На сайте можно ознакомиться с актуальным меню пиццерии и сделать заказ онлайн.
Backend: Laravel
Frontend: Nunjucks, Scss, JavaScript, Jquery, Gulp
Заказ онлайн
При выборе адреса скрипт рассчитывает расстояние до клиента, и отправляет заказ в ближайшую пиццерию.
Операторам уведомление о новом заказе приходит в telegram.
Админ панель
- В админ панели можно добавлять, изменять, удалять категории и позиции меню.
- Просматривать все заказы которые пришли с сайта (Имя, адрес, заказ, время, стоимость)
- Присутствует разделение по ролям (Например: Просматривать и удалять заказы может только администратор.)