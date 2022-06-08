Разработка сайта для пиццерии

Сайт разработан в 2021 году.

Разработан на фреймворке Laravel, админ панель разработана на базе AdminLTE.

На сайте можно ознакомиться с актуальным меню пиццерии и сделать заказ онлайн.

Backend: Laravel

Frontend: Nunjucks, Scss, JavaScript, Jquery, Gulp

Заказ онлайн

При выборе адреса скрипт рассчитывает расстояние до клиента, и отправляет заказ в ближайшую пиццерию.

Операторам уведомление о новом заказе приходит в telegram.

Админ панель