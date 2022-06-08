Разработка сайта для пиццерии

Добавлена
3 года назад
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Сайт разработан в 2021 году.

Разработан на фреймворке Laravel, админ панель разработана на базе AdminLTE.

На сайте можно ознакомиться с актуальным меню пиццерии и сделать заказ онлайн.

Backend: Laravel

Frontend: Nunjucks, Scss, JavaScript, Jquery, Gulp

Заказ онлайн

При выборе адреса скрипт рассчитывает расстояние до клиента, и отправляет заказ в ближайшую пиццерию.

Операторам уведомление о новом заказе приходит в telegram.

Админ панель

  • В админ панели можно добавлять, изменять, удалять категории и позиции меню.
  • Просматривать все заказы которые пришли с сайта (Имя, адрес, заказ, время, стоимость)
  • Присутствует разделение по ролям (Например: Просматривать и удалять заказы может только администратор.)
JavaScriptjQueryLaravelSCSSGulp