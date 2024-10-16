Разработка сайта для салона автопроката Евразкар

«Евразкар» - компания с богатой историей в сфере транспортных услуг. Сегодня в автопарке компании находятся автомобили 2014–2021 гг. выпуска, которые представлены следующими марками: Audi, BMW, Datsun, Toyota, Ford, Skoda, Hyundai, Volkswagen, Kia. Ассортимент предлагает выбор на любой вкус — от моделей эконом класса для тех, кто ищет доступные варианты, и до представительских авто для клиентов, которым важен комфорт и престиж. Цели создания сайта: Сотрудничество началось с продвижения сайта заказчика в сети. В процессе работ возникла необходимость в модернизации и редизайне сайта. Сайт должен быть более удобным и простым в использовании для посетителей. Особенности продукта: Многофункциональный фильтр для подбора актуального варианта автомобиля. Карточка автомобиля с подробной информацией. Бронирование автомобиля с сайта на определенную дату и срок. Поиск по всему сайту.