Разработка сайта Eco.Homes

Веб-сайт eco.homes разрабатывался для собственного проекта в мае 2020 года.

Полное описание работ cdn.freelance.ru/download/1390470/photo_case~1.jpg

Сайт представляет из себя одностраничный landing page, изначальная структура которого была взята из html шаблона и полностью переделана под собственные нужды. Хороший пример для тех, кто хочет выгодно сделать красивый landing page без привлечения дизайнера.