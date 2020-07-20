Разработка сайта и комплексное продвижение пункта

Предельно простой и удобный сайт для тех, кто сдает лом

При первом переходе на сайт – сразу понятно, чем занимается компания. В частности, отличительное свойство «Рослом» – это мобильность. Вам не нужно везти лом на площадку, вы можете позвонить по телефону на сайте и Рослом приедет к вам сам, взвесит при вас металлолом и рассчитается на месте.

Мы сделали акцент в дескрипторе, на главном слайдере, а также в заголовке.

Показали процесс приема лома в инфографике.

Полностью адаптивный сайт по меркам Google PageSpead

Благодаря первоначальной SEO-оптимизации сайт попал в первые страницы поиска по некоторым запросам уже через 2 месяца.

На момент обращения Заказчика в Маркетикус посещаемость лендинга была менее 1000 посетителей в месяц, 95% которых – из контекстной рекламы. Наша основная задача – увеличить посещаемость сайта через контекстную рекламу и определить самые целевые источники и рекламные кампании.