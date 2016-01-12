Разработка сайта компании "Ассо-строй"

Сложный по структуре сайт строительной компании, с облегченной мобильной версией. Разработка полной структуры с карточкой для каждого дома, в которой указа полная информация. Отдельно создано портфолио по построенным объектам, с удобным перелистыванием портфолио. Удобная тендерная площадка.

URL: http://asso-stroy.ru/