Разработка сайта компании "Ассо-строй"

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сложный по структуре сайт строительной компании, с облегченной мобильной версией. Разработка полной структуры с карточкой для каждого дома, в которой указа полная информация. Отдельно создано портфолио по построенным объектам, с удобным перелистыванием портфолио. Удобная тендерная площадка.