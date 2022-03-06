Разработка сайта "Meat Fly Customs"

Мотосервис «Meat Fly Customs» - это команда высококлассных кастомайзеров, занимающихся

своим любимым делом уже более 10ти лет. От подготовки к мотосезону - до полной

переборки и рестайлинга вашего любимца. Работают с любыми типами мототехники .

Тип сайта: Landing Page (Лендинг)

Количество уникальных страниц: 1

Работы, проведенные на сайте:

- Разработка дизайна

Логотип, и дизайн сайта индивидуальный, разработан в соответствии с условиями ТЗ.

- Вёрстка страниц сайта

1. Закрепленная шапка (хеддер / header) — самая верхняя часть сайта

2. Кнопки с анимацией (ховер / hover) - плавная смена фона/цвета кнопки при наведении

курсора

3. Адаптивная верстка под разрешения экрана от 320px

4. Калькулятор расчета тарифа

5. Форма заявки

6. Многослойный фон страниц

7. Фиксированное фоновое изображение

8. Эффект с плавной прокруткой до определенного элемента

9. Сворачиваемое содержимое

и др.