Разработка сайта "Meat Fly Customs"

Мотосервис «Meat Fly Customs» - это команда высококлассных кастомайзеров, занимающихся
своим любимым делом уже более 10ти лет. От подготовки к мотосезону - до полной
переборки и рестайлинга вашего любимца. Работают с любыми типами мототехники .
Тип сайта: Landing Page (Лендинг)
Количество уникальных страниц: 1
Работы, проведенные на сайте:
- Разработка дизайна
Логотип, и дизайн сайта индивидуальный, разработан в соответствии с условиями ТЗ.
- Вёрстка страниц сайта
1. Закрепленная шапка (хеддер / header) — самая верхняя часть сайта
2. Кнопки с анимацией (ховер / hover) - плавная смена фона/цвета кнопки при наведении
курсора
3. Адаптивная верстка под разрешения экрана от 320px
4. Калькулятор расчета тарифа
5. Форма заявки
6. Многослойный фон страниц
7. Фиксированное фоновое изображение
8. Эффект с плавной прокруткой до определенного элемента
9. Сворачиваемое содержимое
и др.