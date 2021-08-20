Разработка сайта "Movchan's Group"

Сфера деятельности Movchan's Group – управление средствами состоятельных частных лиц, консультирование по вопросам управления благосостоянием, независимая оценка инвестиционных портфелей.

В состав команды входят опытные юристы, аналитики и специалисты по структурированию и развитию бизнеса. Каждое подразделение в своей юрисдикции способно оказать качественную профильную поддержку, а Группа в целом – комплексные услуги, покрывающие возможные сферы интересов клиента.

Общие работы проведенные на сайте:

- Анализ конкурентов

- Разработка дизайна

Технические работы проведенные на сайте:

- Слайдер

- Мультиязычность

- Модуль новостей

- Карта сайта

- CSS анимация

- Анимированное меню

- Адаптивная верстка под мобильные устройства

- Неограниченное кол-во разделов

- Обратный звонок, задать вопрос

- Выпадающее меню

- Блог

- Отзывы

- Анимированные графикитимвьюера

https://movchans.com/