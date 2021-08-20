Разработка сайта "Movchan's Group"

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Сфера деятельности Movchan's Group – управление средствами состоятельных частных лиц, консультирование по вопросам управления благосостоянием, независимая оценка инвестиционных портфелей.
В состав команды входят опытные юристы, аналитики и специалисты по структурированию и развитию бизнеса. Каждое подразделение в своей юрисдикции способно оказать качественную профильную поддержку, а Группа в целом – комплексные услуги, покрывающие возможные сферы интересов клиента.
Общие работы проведенные на сайте:
- Анализ конкурентов
- Разработка дизайна
Технические работы проведенные на сайте:
- Слайдер
- Мультиязычность
- Модуль новостей
- Карта сайта
- CSS анимация
- Анимированное меню
- Адаптивная верстка под мобильные устройства
- Неограниченное кол-во разделов
- Обратный звонок, задать вопрос
- Выпадающее меню
- Блог
- Отзывы
- Анимированные графикитимвьюера