Разработка сайта ОАО «Спецреставрация».
Сайты «под ключ»
Добавлена293 просмотра
15 лет назад
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Разработка сайта ОАО «Спецреставрация». Основные направления деятельности ОАО «Спецреставрация» — реставрация памятников архитектуры, реконструкция жилых и общественных зданий, участие в новом строительстве и в отделке интерьеров и фасадов.