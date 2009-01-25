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Разработка сайта ОАО «Спецреставрация». Основные направления деятельности ОАО «Спецреставрация» — реставрация памятников архитектуры, реконструкция жилых и общественных зданий, участие в новом строительстве и в отделке интерьеров и фасадов.