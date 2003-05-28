Разработка сайта от А до Я - ANPLUS

Посмотреть работу:

https://anplusmedia.com

В рамках работы был реализован полный цикл разработки сайта под ключ для компании ANPLUS.



Этапы работы:

Дизайн: Создан пользовательский интерфейс в Figma с использованием компонентов и переменных.

Бэкенд: Настроен сервер на Node.js (Express) с интеграцией Google Sheets API для обработки и хранения данных. Реализована валидация форм, данные сохраняются в структурированном виде в Google Таблицах.

Фронтенд: Разработана адаптивная верстка на HTML, CSS и JavaScript с автоматизацией сборки через Gulp. Добавлены анимации при прокрутке для придания сайту динамики.

Деплой: Проект развернут на VPS-хостинге с настройкой серверного окружения и оптимизацией работы.



Результат: Современный, функциональный сайт с интуитивным интерфейсом, интерактивными элементами и стабильной производительностью.

Посмотреть работу:

https://anplusmedia.com