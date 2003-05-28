Разработка сайта от А до Я - ANPLUS

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В рамках работы был реализован полный цикл разработки сайта под ключ для компании ANPLUS.
Этапы работы:
Дизайн: Создан пользовательский интерфейс в Figma с использованием компонентов и переменных.
Бэкенд: Настроен сервер на Node.js (Express) с интеграцией Google Sheets API для обработки и хранения данных. Реализована валидация форм, данные сохраняются в структурированном виде в Google Таблицах.
Фронтенд: Разработана адаптивная верстка на HTML, CSS и JavaScript с автоматизацией сборки через Gulp. Добавлены анимации при прокрутке для придания сайту динамики.
Деплой: Проект развернут на VPS-хостинге с настройкой серверного окружения и оптимизацией работы.
Результат: Современный, функциональный сайт с интуитивным интерфейсом, интерактивными элементами и стабильной производительностью.
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