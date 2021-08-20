Разработка сайта "PCS"

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
PCS – занимаются установкой кухонь в жилых и коммерческих помещениях любых площадей. Сотрудничают только с проверенными поставщиками.
Общие работы проведенные на сайте:
- Анализ конкурентов
- Разработка дизайна
Технические работы проведенные на сайте:
- Калькульятор
- Подключение месенджеров
- Слайдер- CSS анимация
- Анимированное меню
- Адаптивная верстка под мобильные устройства
- Неограниченное кол-во разделов
- Обратный звонок, задать вопрос
- Фотогалерея
- Выпадающее меню
- Блог
- Отзывы и многое другое.