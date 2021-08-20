Разработка сайта "PCS"

PCS – занимаются установкой кухонь в жилых и коммерческих помещениях любых площадей. Сотрудничают только с проверенными поставщиками.

Общие работы проведенные на сайте:

- Анализ конкурентов

- Разработка дизайна

Технические работы проведенные на сайте:

- Калькульятор

- Подключение месенджеров

- Слайдер- CSS анимация

- Анимированное меню

- Адаптивная верстка под мобильные устройства

- Неограниченное кол-во разделов

- Обратный звонок, задать вопрос

- Фотогалерея

- Выпадающее меню

- Блог

- Отзывы и многое другое.

https://pcsbuild.com/