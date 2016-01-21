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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка сайта по продаже фотообоев
Сайт: фотообои24.kz
Компания работает на рынке фотообоев с 2010 года. За 5 лет существования нашими клиентами стали сотни благодарных заказчиков, как организаций,
так и частных лиц. Компания занимается производством и реализацией
фотообоев на рынке Казахстана. Цех и офис компании находится в городе
Алматы.