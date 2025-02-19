Разработка сайта под ключ

Создаю сайты под ключ — от идеи и дизайна до полной технической реализации и запуска. Разрабатываю удобные, современные и быстро работающие веб-ресурсы, готовые к продвижению и привлечению клиентов.

Что входит в работу:

Анализ конкурентной среды и подбор оптимального наполнения

Разработка уникального и адаптивного дизайна, корректно отображающегося на всех устройствах

Верстка сайта с учетом UX/UI и современных стандартов

Подключение необходимых сервисов (форм обратной связи, чатов, карт, платежных систем)

Интеграция систем аналитики (Яндекс.Метрика, Google Analytics)

Базовая SEO-оптимизация (корректная структура страниц, мета-теги, заголовки, микроразметка, оптимизация скорости загрузки)

Настройка системы управления контентом (CMS) для удобного редактирования сайта

Результат:

Вы получаете полностью готовый к запуску сайт, адаптированный для поискового продвижения и удобный для пользователей.