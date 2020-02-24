Разработка сайта под ключ Love your space

Перед командой Studio Webmaster стояла задача разработать сайт для компании Love your space (Швейцария) с привлекательным адаптивным дизайном с двумя языковыми версиями: английский и французский. Была поставлена задача на главной странице реализовать слайд с фотографиями, блок с услугами, работами и контактами, блок с преимуществами. На главной странице была сформирована блочная структура с услугами, работами и контактами с кнопкой «Read more». Раздел «Наши работы» должен предусматривать наличие качественных фотографий «до» и «после» с описанием задачи и решения. В итоге заказчик получил информативный и удобный ресурс, соответствующий своим требованиям и пожеланиям.