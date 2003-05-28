Разработка сайта под ключ - Luppiter Banco Finanza
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https://luppiterbancofinanza.com
В рамках работы был реализован полный цикл разработки сайта под ключ для проекта LuppiterBancoFinanza.
Этапы работы:
Дизайн: Создан пользовательский интерфейс в Figma с использованием компонентов и адаптивных макетов для удобства и масштабируемости.
Фронтенд: Разработан интерфейс на Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, обеспечивающий высокую скорость работы, адаптивность и плавные анимации.
Форма обратной связи: Реализована форма с отправкой данных в Google Таблицы, а также автоматической отправкой уведомлений на почту пользователя и почту компании. Добавлены алерты для отображения статуса отправки.
Бэкенд: Настроен сервер на Node.js (Express), реализованы API для обработки данных, обеспечена валидация форм и безопасность. Настроена интеграция с Google Sheets API для хранения данных.
Деплой: Проект развернут на сервере с настройкой окружения, оптимизацией производительности и мониторингом работы.
Результат:
Современный, функциональный сайт с интуитивным интерфейсом, высокой производительностью и надежной архитектурой.
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