Разработка сайта под ключ - Luppiter Banco Finanza

Посмотреть работу:

https://luppiterbancofinanza.com

В рамках работы был реализован полный цикл разработки сайта под ключ для проекта LuppiterBancoFinanza.



Этапы работы:

Дизайн: Создан пользовательский интерфейс в Figma с использованием компонентов и адаптивных макетов для удобства и масштабируемости.

Фронтенд: Разработан интерфейс на Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, обеспечивающий высокую скорость работы, адаптивность и плавные анимации.

Форма обратной связи: Реализована форма с отправкой данных в Google Таблицы, а также автоматической отправкой уведомлений на почту пользователя и почту компании. Добавлены алерты для отображения статуса отправки.

Бэкенд: Настроен сервер на Node.js (Express), реализованы API для обработки данных, обеспечена валидация форм и безопасность. Настроена интеграция с Google Sheets API для хранения данных.

Деплой: Проект развернут на сервере с настройкой окружения, оптимизацией производительности и мониторингом работы.



Результат:

Современный, функциональный сайт с интуитивным интерфейсом, высокой производительностью и надежной архитектурой.

Посмотреть работу:

https://luppiterbancofinanza.com