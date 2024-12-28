Разработка сайта стоматологии Visual Dental

Для проекта "Visualdental" был разработан стильный и функциональный сайт на платформе WordPress с использованием популярной темы Avada и конструктора Avada Builder.
Особенности реализации:
Интерактивные контактные формы, позволяющие пользователям быстро связаться с клиникой.
Раздел отзывов, где клиенты могут делиться своим опытом.
Блок новостей, освещающий события, акции и полезные материалы.
Страницы с подробным описанием услуг клиники и профилей врачей с фотографиями и специализацией.
Информативные статические страницы, включая адреса, телефоны и карту для удобного поиска клиники.
Полная адаптивность, обеспечивающая корректное отображение и удобство использования сайта на всех устройствах, включая смартфоны, планшеты и настольные компьютеры.
Сайт разработан с акцентом на удобство навигации, визуальную привлекательность и соответствие требованиям целевой аудитории.