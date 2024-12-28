Разработка сайта стоматологии Visual Dental

Добавлена
4 месяца назад
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https://visualdental.ru/

Для проекта "Visualdental" был разработан стильный и функциональный сайт на платформе WordPress с использованием популярной темы Avada и конструктора Avada Builder.

Особенности реализации:

  • Интерактивные контактные формы, позволяющие пользователям быстро связаться с клиникой.

  • Раздел отзывов, где клиенты могут делиться своим опытом.

  • Блок новостей, освещающий события, акции и полезные материалы.

  • Страницы с подробным описанием услуг клиники и профилей врачей с фотографиями и специализацией.

  • Информативные статические страницы, включая адреса, телефоны и карту для удобного поиска клиники.

  • Полная адаптивность, обеспечивающая корректное отображение и удобство использования сайта на всех устройствах, включая смартфоны, планшеты и настольные компьютеры.

Сайт разработан с акцентом на удобство навигации, визуальную привлекательность и соответствие требованиям целевой аудитории.