Разработка сайта стоматологии Visual Dental

https://visualdental.ru/

Для проекта "Visualdental" был разработан стильный и функциональный сайт на платформе WordPress с использованием популярной темы Avada и конструктора Avada Builder.

Особенности реализации:

Интерактивные контактные формы , позволяющие пользователям быстро связаться с клиникой.

Раздел отзывов , где клиенты могут делиться своим опытом.

Блок новостей , освещающий события, акции и полезные материалы.

Страницы с подробным описанием услуг клиники и профилей врачей с фотографиями и специализацией.

Информативные статические страницы , включая адреса, телефоны и карту для удобного поиска клиники.

Полная адаптивность, обеспечивающая корректное отображение и удобство использования сайта на всех устройствах, включая смартфоны, планшеты и настольные компьютеры.

Сайт разработан с акцентом на удобство навигации, визуальную привлекательность и соответствие требованиям целевой аудитории.