Разработка сайтов (для быстрого запуска - 1- 3 дня
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3 года назад
Все услуги представлены на одной странице – есть навигация по меню, до 16 блоков:
- продающая структура блоков (порядок и расположение блоков)
- удобное расположение кнопок для ваших клиентов
- эргономика сайта (все блоки, изображения расположены “на своих местах“)
- ровная верстка сайта (нет кривых, съехавших элементов)
- адаптация под мобильные устройства (продающая мобильная версия)
- форма обратной связи (имя+телефон)
- меню по сайту (по содержанию блоков)
- живочат (с возможностью установить приложение на телефон и иметь отдельное приложение для заказов с сайта)
- кликабельные телефон и email (в моб.версии)
- форма для услуг (выбор конкретной услуги из списка)
- яндекс метрика, гугл аналитика (установка и настройка систем аналитики)
- сео – плагин
- title, discription
- изображения и элементы *на одностраничнике сео-оптимизация возможна только для 5 ключевых запросов
Индивидуальный/ шаблонный/ редизайн
Дополнительные услуги (БЕСПЛАТНО)
- ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ И ПОДБОРЕ ДОМЕНА И ХОСТИНГА
- PDF – ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ САЙТА
Заключается (составляется) официальный договор с юр. или физ. лицом (индивидуальный под ваш проект). В договоре прописываются доступы на сайт, права пользования, гарантийные обязанности исполнителя. К договору оформляется Приложение/Счет/Техническое задание. Оплата производится в два этапа: 50% предоплата после того, как мы составим ТЗ для проекта, установим и настроим платформу. 50% по факту сдачи сайта или в день переноса сайта на домен заказчика. Оплата осуществляется любым удобным для заказчика способом.
Стоимость и сроки:Быстрый запуск сайта на готовом шаблоне
- 2 дня
- 40,000
- 5 дней
- до 60,000
- 10 дней
- 90,000