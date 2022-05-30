Разработка сайтов (для быстрого запуска - 1- 3 дня

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3 года назад
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Структура

Все услуги представлены на одной странице – есть навигация по меню, до 16 блоков:

  • продающая структура блоков (порядок и расположение блоков)
  • удобное расположение кнопок для ваших клиентов
  • эргономика сайта (все блоки, изображения расположены “на своих местах“)
  • ровная верстка сайта (нет кривых, съехавших элементов)
  • адаптация под мобильные устройства (продающая мобильная версия)
Функционал

  • форма обратной связи (имя+телефон)
  • меню по сайту (по содержанию блоков)
  • живочат (с возможностью установить приложение на телефон и иметь отдельное приложение для заказов с сайта)
  • кликабельные телефон и email (в моб.версии)
  • форма для услуг (выбор конкретной услуги из списка)
  • яндекс метрика, гугл аналитика (установка и настройка систем аналитики)
Сео - оптимизация

  • сео – плагин
  • title, discription
  • изображения и элементы *на одностраничнике сео-оптимизация возможна только для 5 ключевых запросов
Дизайн

Индивидуальный/ шаблонный/ редизайн

Дополнительные услуги (БЕСПЛАТНО)

  • ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ И ПОДБОРЕ ДОМЕНА И ХОСТИНГА
  • PDF – ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ САЙТА
Документация

Заключается (составляется) официальный договор с юр. или физ. лицом (индивидуальный под ваш проект). В договоре прописываются доступы на сайт, права пользования, гарантийные обязанности исполнителя. К договору оформляется Приложение/Счет/Техническое задание. Оплата производится в два этапа: 50% предоплата после того, как мы составим ТЗ для проекта, установим и настроим платформу. 50% по факту сдачи сайта или в день переноса сайта на домен заказчика. Оплата осуществляется любым удобным для заказчика способом.

Стоимость и сроки:

Быстрый запуск сайта на готовом шаблоне

  • 2 дня
  • 40,000
Продающий лендинг на товар или услугу

  • 5 дней
  • до 60,000
Индивидуальный проект

  • 10 дней
  • 90,000