Разработка сайтов (для быстрого запуска - 1- 3 дня

Структура

Все услуги представлены на одной странице – есть навигация по меню, до 16 блоков:

продающая структура блоков (порядок и расположение блоков)

удобное расположение кнопок для ваших клиентов

эргономика сайта (все блоки, изображения расположены “на своих местах“)

ровная верстка сайта (нет кривых, съехавших элементов)

адаптация под мобильные устройства (продающая мобильная версия)

форма обратной связи (имя+телефон)

меню по сайту (по содержанию блоков)

живочат (с возможностью установить приложение на телефон и иметь отдельное приложение для заказов с сайта)

кликабельные телефон и email (в моб.версии)

форма для услуг (выбор конкретной услуги из списка)

яндекс метрика, гугл аналитика (установка и настройка систем аналитики)

сео – плагин

title, discription

изображения и элементы *на одностраничнике сео-оптимизация возможна только для 5 ключевых запросов

Индивидуальный/ шаблонный/ редизайн

Дополнительные услуги (БЕСПЛАТНО)

ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ И ПОДБОРЕ ДОМЕНА И ХОСТИНГА

PDF – ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ САЙТА

Заключается (составляется) официальный договор с юр. или физ. лицом (индивидуальный под ваш проект). В договоре прописываются доступы на сайт, права пользования, гарантийные обязанности исполнителя. К договору оформляется Приложение/Счет/Техническое задание. Оплата производится в два этапа: 50% предоплата после того, как мы составим ТЗ для проекта, установим и настроим платформу. 50% по факту сдачи сайта или в день переноса сайта на домен заказчика. Оплата осуществляется любым удобным для заказчика способом.

Стоимость и сроки:

2 дня

40,000

5 дней

до 60,000