Разработка собственного сайта компании «Оупен»

http://www.opencom.su

Сайт создан в стильной лаконичной манере, в то же время достаточно яркий и обращающий на себя внимание. При создании сайта перед нами стояла задача размещения большого объема информации и сервисов на одном сайте, не перегружая его. Использована спокойная цветовая гамма, функциональное меню, всплывающие окна. А сменяющиеся баннеры на главной странице сайта делают его живым и динамичным. Помощник-консультант поможет найти ответы на интересующие вопросы. Также имеется встроенное CRM-приложение для сотрудников компании.