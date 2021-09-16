Разработка веб-приложения Kagent

Управление недвижимостью Open HouseПандемия вынудила агентов по недвижимости использовать новые инструменты для управления своими днями открытых дверей. Мы создали инновационный пакет программного обеспечения для управления, чтобы помочь агентам и покупателям жилья познакомиться с новыми реалиями жизни с COVID.

В США есть особенность в продаже домов. Собственники домов оставляют дома открытыми для просмотра их потенциальными покупателями. Как правило, риэлторы знают, какие дома продаются и занимаются реализацией этих домов. Идея проекта заключается в том, что агент составляет анкету для пользователей и генерируют QR-код для посетителей (потенциальных покупателей). Покупатели, просматривая дом, могут отсканировать QR-код и получают необходимую информацию, отвечают на вопросы составленные агентом и предлагают свою цену за дом. Внутри приложения есть личные кабинеты для агентов, собственников домов.