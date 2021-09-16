Разработка веб-приложения Kagent

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Управление недвижимостью Open HouseПандемия вынудила агентов по недвижимости использовать новые инструменты для управления своими днями открытых дверей. Мы создали инновационный пакет программного обеспечения для управления, чтобы помочь агентам и покупателям жилья познакомиться с новыми реалиями жизни с COVID.
В США есть особенность в продаже домов. Собственники домов оставляют дома открытыми для просмотра их потенциальными покупателями. Как правило, риэлторы знают, какие дома продаются и занимаются реализацией этих домов. Идея проекта заключается в том, что агент составляет анкету для пользователей и генерируют QR-код для посетителей (потенциальных покупателей). Покупатели, просматривая дом, могут отсканировать QR-код и получают необходимую информацию, отвечают на вопросы составленные агентом и предлагают свою цену за дом. Внутри приложения есть личные кабинеты для агентов, собственников домов.