Разработка веб-сайта для каршеринга в Киеве на Laravel

Для каршерингового сервиса в Киеве был разработан современный и функциональный веб-сайт с использованием frontend-технологий для создания адаптивного и удобного интерфейса, который позволяет пользователям быстро находить и бронировать автомобили. Вся информация о доступных автомобилях и бронированиях обновляется в реальном времени, что обеспечивает удобство и скорость работы.

На бэкенде использовалась платформа Laravel для разработки надежной и масштабируемой системы. Были реализованы ключевые функциональности, такие как управление бронированиями, обработка платежей и интеграция с картами для отображения доступных автомобилей.

Кроме того, для администраторов была создана удобная админка для эффективного наполнения контента на сайте, управления автомобилями и отслеживания заказов, что упрощает процесс управления и обновления информации на платформе.



https://www.go2go.rent/