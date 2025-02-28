Разработка веб-сайта(Laravel, HTML/CSS/JS)

Для сайта был разработан современный, адаптивный и функциональный frontend. Основное внимание уделялось созданию удобного и интуитивно понятного интерфейса, который позволяет пользователям легко находить нужную информацию о ремонте, услугах и ценах.

Сайт был спроектирован с акцентом на доступность, простоту навигации и высокую скорость загрузки, чтобы обеспечить положительный пользовательский опыт на любых устройствах. Использовались передовые технологии HTML5, CSS3 и JavaScript для создания привлекательного дизайна и обеспечения совместимости с различными браузерами и мобильными платформами.



https://rcbu.org.ua/