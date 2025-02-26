Разработка веб-сайтов

Двавайте знакомитьтся! Меня зовут Эдгар и у меня получается делать красивые сайты благодаря, тому что знаком css html javascript php и основами веб-дизайна.





Увлекаюсь природой, провёл прошлую осень в сельской глуши с организацией по ловле рыбы. Прекрасно умею находить и применять новую информацию по теме - так я попал на курсы от Bangbang Education. Вдобавок к этому я постоянно ищу, как "делать лучше"; в этом особенно помогает умение пользоваться Google.





Кругозор сохраняю широким. Я побывал в Италии и нескольких странах мира, и понимание культур зарубежных коллег сделало понятнее глобальные тенденции в разработке сайтов.





Прекрасно владею русским языком не только для написания формального текста, но и для радостного общения. Английский язык - на прекрасном уровне, что делает работу совершенно безоблачной.





Жду возможности услышать вашу идею и принести взаимную пользу имеющимися навыками.





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